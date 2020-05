Mitspieler gesucht!

In drei Kategorien - T-Innovative Technology, GD-Innovative Game Design, AME-Innovative Application Methods and Environments - geht es um einen Ehrenpreis und um den mit 10.000 Euro dotierten Förderpreis für Projekte, die noch im Prototypenstatus stecken. Bis 31. August läuft die Einreichfrist. Am 15. Oktober werden die Sieger in Frankfurt gefeiert.