Mitgestalter-Bevölkerung

Soziale Heimat Facebook

Dieser erstreckt sich auch auf Wiki-, Foto- und Videoplattformen-Nutzer. Als regelmässige Nutzer gelten 75 Prozent der Austro-Onliner. Der AIM weist Facebook als die größte, neue soziale Heimat der Österreicher aus. Die Nutzungsziffer war innerhalb von zwölf Monaten von 22 auf 53 Prozent der Onliner geschnellt. Auch die Facebook-Nutzungsintensität hat sich verdreifacht. MySpace, studiVZ und Xing stagnieren in Relation dazu und halten ihr Vorjahresniveau. Und Twitter gilt als Minderheiten-Programm. Elf Prozent der Online-Österreicher haben den Microblogging-Dienst "irgendwann einmal" besucht. Drei Prozent sind regelmässige Nutzer. Wikipedia ist für 75 Prozent eine ideales Nachschlagewerk und eine Recherche-Quelle. Aktiv Beiträge liefern jedoch nur drei Prozent der Österreicher. Wahrscheinlich die selben drei Prozent, die auch aktiv twittern. Die passive YouTube-Nutzung ist ähnlich intensiv wie jene von Wikipedia. Die aktive Partizipation am grössten Video-Recorder der Welt ist jedoch mit 14 Prozent deutlich höher als an den zuvor genannten Mitgestaltungsmedien.