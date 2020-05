Miteinander turnen

Um Motivationstiefs, beispielweise auf dem Weg zum ersten Marathon zu umzulaufen, können sich Trainierende in der digitalen Coachingzone via Facebook-Login registrieren und dort ihre individuellen Ziele definieren und die dafür nötigen Pläne erstellen.



Diese Etappen und Einheiten können sie dann via Facebook weiteren sportlichen Netzwerkern teilen. Sie können sich damit auf gemeinsame Trainingseinheiten verabreden und sich so zu individuellen Glanzleistungen anstacheln. Oder auch die Leiden auf dem Weg zu großen Zielen teilen.



Dieses digitalen Trainingsprogramm ist eine Entwicklung von Mediazone. Das Unternehmen hat die " Coachingzone" für vier Sportmärkte - Österreich, Ungarn, Slowakei und die Tschechische Republik - realisiert. In der nächsten Ausbauphase werden, wie Mediazone ankündigt, Wetten auf die Trainingserfolge anderer Amateur-Athleten abgeschlossen werden können.