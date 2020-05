Mit Krupps und Varus-Schlacht

de // Das ZDF ist schuldenfrei und mit einem Jänner-Marktanteil von 14,3 Prozent in das Jahr 2009 gestartet. Intendant Markus Schächter kann deshalb auch, gestärkt durch eine Gebühren-Erhöhung, heuer 500 Millionen Euro in eigenes Programm investieren. 350 Millionen Euro fließen in Filme, Serien und Mehrteiler. Schächter versteht das ZDF als Multimedia-Unternehmen. Sichtbarer soll dies im deutschen Super-Wahljahr werden. Die politische Information wird stärker mit dem Internet verknüpft. Auf diesem Hintergrund entsteht etwa das Jugendformat "Ich kann Kanzler". Süddeutsche Zeitung, Seite 15