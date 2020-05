Mit Kopf voran

at // Im Kurier skizziert VP-Klubobmann und Mediensprecher Karlheinz Kopf bis zur für heuer geplanten Neuausschreibung der ORF-Führung: "Zuerst ein Unternehmenskonzept. Dann muss die neue Struktur geklärt werden. Ich bin für einen vierköpfigen Vorstand wie in einer Aktiengesellschaft. Der Stiftungsrat soll bleiben wie er ist, aber die Funktion einer Generalversammlung bekommen". Dazu wünscht sich Kopf einen aus bis zu zehn Personen bestehenden und mit Fachleuten besetzten, operativen "Aufsichtsrat". In weiterer Folge käme die ORF-Gesetz-Novellierung, die Ausschreibung der Geschäftsführungspositionen und abschließend die Bestellung der neuen Führung. Kurier, Seite 2