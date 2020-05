Mit dem Rücken zur Wand

at // "Der ORF war sicher noch nie in einer so schwierigen Situation wie derzeit", präzisiert ORF-Stiftungsrat-Vorsitzender Klaus Pekarek im Interview mit der Kleinen Zeitung. Ertragsseitig wird es für den ORF, so Pekarek, "sehr, sehr eng". Die Vorgängen im Finanzausschuß kommentierte Pekarek so: "Faktum ist, dass es im letzten Finanzausschuss sehr intensive Diskussionen über die vorgelegten Unterlagen sowohl zum Budget 2009 als auch zur strategischen Mittelfristplanung gegeben hat. Vieles war aus unser Sicht nicht schlüssig und inkonsistent. Die Anträge sind dann zurückgezogen worden."