Mit Big Data schneller zum Song-Contest-Sieger

Während Song-Contest-Fans in der Wiener Stadthalle und millionenfach weltweit vor den TV-Schirmen auf die Ergebnisse aus den Teilnehmerländern warteten, wusste man bei der Wiener Media-Agentur Mindshare bereits bescheid: Pünktlich um 23.40 Uhr, also direkt vor der offiziellen Länder-Punktevergabe hatten die über sechs Millionen Erwähnungen auf Twitter in einer bei der Mindshare erzeugten Voting-Simulation Schweden als den Sieger gezeigt. Dazu kommen die Vorhersagen für die Endergebnisse von weiteren drei Ländern in den Top 5 und für die von Österreich vergebenen 12 Punkte an Australien.