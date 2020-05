Mit besten Empfehlungen

eu // Das Empfehlungsportal Qype.com übergibt die Reichweiten- und Werbeinventar-Vermarktung an AdLink Media. Der Vermarkter wird die Leistungswerte in sechs Märkten - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Österreich und der Schweiz - offerieren. Qype ist als Empfehlungsportal für Lokales, das junge und aktive Menschen in europäischen Großstädten anspricht, positioniert. In den sechs genannten Märkten kommt Qype.com auf eine Reichweite von etwa acht Millionen Nutzern.