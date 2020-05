at // Die ORF-Stiftungsräte bekamen heute, von einer, aufgrund angekündigter Repressalien anonym bleibenden Gruppe von ORF-Mitarbeitern ein E-Mail. Darin werden die Management-Qualitäten der ORF-Führung in Frage gestellt und deren Misswirtschaft angeprangert. Die Stiftungsräte, so die Bitte der Gruppe, mögen sich die gestellten Fragen vom Management beantworten lassen. Derartige Fragen des Personals läßt die ORF-Führung unbeantwortet.