Missglückte Premiere

de, atAustria's next Topmodel hatte bei der Puls 4-Konzernschwester sixx am Sonntag, den 4. März 2012, um 23:10 Uhr Deutschland-Premiere. Der Sender strahlt Episoden aus der ersten Model-Casting-Staffel des Jahres 2009 aus. Mit, im Schnitt 20.000 Zuschauerinnen und 0,2 Prozent Marktanteil unter Zusehern ab drei Jahren, kann man diese Export-Premiere als missglückt bezeichnen. In der werberelevanten Zielgruppe waren im Schnitt rund 10.000 Menschen dabei.