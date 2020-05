miss in Progression

Die als "Soft-Relaunch" ausgewiesene Entwicklungsarbeit am Magazin steht darüber hinaus im Kontext der Verzahnung der miss-Print- und Online-Inhalte und der daraus resultierenden Wechselwirkungen.



Für die vertrieblichen Aufgaben der Medienmarke an der Seite von Affenzeller wurde Caroline Weissenbacher engagiert. Sie wurde zur Anzeigenleiterin von miss bestellt und unterstützt in dieser Funktion wiederum Cornelia Steidl, Mitglied der Geschäftsführung von Styria Multi Media und unter anderen neben miss für Diva verantwortlich. Weissenbacher kommt von dem einstigen Google-Tochterunternehmen DailyDeal. Dort arbeitete sie seit 2011 als Senior Sales Managerin, Head of Travelmanagement, Key Account- und PR-Managerin.



Mit der konstanten Optimierung wird das Ziel, wie Steidl skizziert, verbunden, "miss in der Kernzielgruppe Frauen 18 bis 29 Jahre zu stärken und mit der interaktiven und intermedialen Zugangsweise zur unserer Leser-Community auszubauen".



