Minimalisten, Dauerverbundene und andere Handy-Profilierte

atNutzertypologien von mobil telefonierenden Konsumenten untersuchte GfK für A1. Die nicht ganz neue Charakterisierung in der zum zwölften Mal erstellten Social Impact Studie zeigt eine Grobgliederung in fünf Typen, deren Nutzungsverhalten nicht strikt getrennt sind sondern die ineinander fließen und wiederum Mischtypen ergeben. Wobei es in Österreich die Minimalisten und die Pragmatiker gibt, denen die Möglichkeiten des Smartphonierens fremd sind.