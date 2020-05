MindTake entwickelt seine Corporate Identity

Kern-Elemente dieses optischen Fortschritts ist das oben abgebildete Logo sowie der neue Claim: Digital Research, with Insight. Dieser repräsentiert, wie Oberecker erläutert, "den Kern des Instituts und dieser ist, Kunden einen tieferen Einblick in die Welt der Zahlen zu geben und Einsichten zu generieren, die im Alltagsgeschäft errfolgreich umgesetzt werden können".



Repräsentationsmedium für die neue Corporate Identity ist MindTake.com. Sie ist gleichzeitig für die Nutzung durch Tablet-PCs wie auch per Smartphones optimiert. Dieser Relaunch ist flankiert von den damit verbundenen Anpassungsarbeiten in den Social Media-Foren des Unternehmens.



Für das optische Konzept, die Gestaltung und Umsetzung ist die Wiener Digital Manufaktur, die Kreativ-Tochter von MindTake, verantwortlich. Dieses Projektteam konstituierte sich aus Ellie Tzortzi, Sebastian Gansrigler und Paris Liakos.



atmedia.at