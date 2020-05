Mindshare verteidigt Lufthansa-Media-Etat

de, at, chZum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren setzte sich Mindshare in der Wettbewerbspräsentation um den globalen Lufthansa-Etat durch und bleibt weiterhin Media-Partner der Marke. Die Agentur pitchte gegen Mitbewerber aus Netzwerk-Agenturen in einem mehrstufigen Vergabeprozess, der von Juli bis September 2013 lief.