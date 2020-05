Mindshare schafft Kommunikationswirkstoff für Hakle Feucht

Mindshare Austria realisiert diesen Werbemittel-Einsatz über die, in redaktionellen Inhalten integrierten Keywords "sanft, sauber" und "Po". Deren Kontaktfähigkeit führt gemeinsam mit hinterlegten Targeting-Maßnahmen auf Bewegtbild-Werbemittel.



Dieser Sonderwerbeform wurde aus dem Bedürfnis heraus entwickelt und neuen Nutzern von Hakle Feucht das Produktbewusstsein zu schärfen.



"Das Produkt soll mit den richtigen Worten in der Kommunikation und infolgedessen auch von Konsumenten assoziiert werden", erklärt Kerem Taskin, Hakle Feucht-Brandmanager von Kimberly-Clark in Österreich und der Schweiz.



Mindshare Austria kombinierte die Keywords mit TV-Spots von Hakle Feucht. "Damit verlängern wird TV in die Online-Welt", argumentiert Friederike Müller-Wernhart, die Geschäftsführende der Agentur, die Durchgängigkeit dieser Markenkommunikation.



Sie merkt außerdem an, dass dieser Mechanismus der Sonderwerbeform auch mit DisplayAds, Social Seeding oder InStream-PreRolls funktioniert. Und diese Inventar-Kombi variiert werden kann und nicht auf TV-Spots beschränkt ist.



atmedia.at