intIgor Beuker, Gründer und CEO der 2007 entstandenen und 2008 von der WPP Group übernommenen und in Amsterdam ansässigen Agentur SocialMedia8, wird der erste Global Chief Social Officer von Mindshare. Beuker tritt seine Funktion mit sofortiger Wirkung an und berichtet an Norm Johnston, Global Digital Leader von Mindshare.