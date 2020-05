Mindshare beginnt Online-Effizienzmessung

Daraus und durch Fusion mit den Werbewirkungsindikatoren Bekanntheit, Wiedererkennung und Kaufbereitschaft entstehn Wirkungsaussagen zur Effizienz von Online-Werbung. Mit MindMonitor, erläutert Mindshare Austria-Geschäftsführerin Friederike Müller-Wernhart, lassen sich Kampagnen-Wirkungsbeiträge einzelner Online-Werbemittel darstellen.



Sie verweist auf einen, von der Agentur angestellten Case, in dem die Online-Werbeeffizienz der im Rahmen der Volvo XC60 Herbstkampagne 2011gemessen wurde. Dabei bestätigte sich, dass Online für das Fahrzeug-Modell arbeitete.

Werbewirkung und Kaufbereitschaft signifikant erhöht

Die in der Online-Kampagne eingesetzten Werbemittel iCube und VideoAd generierten für Volvo "eine Verdreifachung der Werbewirkung und eine Erhöhung der Kaufbereitschaft um 47 Prozent", resümiert MindMonitor-Studienleiter Helmut Prattes.



Weiters erwies sich, dass, wie Prattes ergänzt, dass "ein VideoAd bereits nach einem Kontakt Zuwächse in der Recognition erzeugt, während ein druchschnittlicher TV-Spot mit zwei bis fünf Kontakten höchste Zuwächse in dieser Wirkungsdimension erzeugt".

Online liefert Awareness-Beitrag

In der Gesamtbetrachtung durch MindMonitor wurde die Rolle von TV als Awareness-Medium bestätigt und die Print-Beiträge zum Relevant Set.



Harald Antlanger, Marketingleiter von Volvo Austria, sieht damit "Verkaufserfolg und Effizienz der Kampagne bewiesen". Er resümiert: "40 Prozent Awarenessbeitrag bei 19 Prozent Online-Anteil am Werbebudget zeigt, wie digitalisiert die XC60-Zielgruppe ist und wie effektiv die Kampagne war."



atmedia.at