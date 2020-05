Mindestens haltbar bis zur Apokalypse

Die Erstausgabe startet mit einem schwarzen Cover und dem Hinweis an die Leserin und den Leser, dass "sie noch ein Jahr zu leben haben". 2012 soll aber nicht als dekadentes, hedonistisches Untergangslesespektakel verstanden werden. Das pognostizierte Ende dient für den Titel als Metapher für einen Anfang oder individuelle Anfänge.



Boro Petric, der als Chefredakteur des Magazins mit Ablaufdatum fungiert, sieht die Maya-Apokalypse und das Magazin als Impulsgeber, um sich Gedanken über Existenzielles wie, wofür lebe ich als Mensch und was mach ich mit meiner Zeit, zu machen. Auf 2012 Seiten stehen Abschied und Aufbruch nebeneinander. Petric: "Das Magazin ist für Menschen, die offen sind für Neues, die sich für die Zukunft interessieren und die Vergangenheit verstehen wollen." Womit er zu verstehen gibt, dass es sich hier um philosophische Grundfragen des Menschseins dreht.



2012 erscheint im handlichen 18x24-Zentimeter-Format, hat physische 163 Seiten und das Einzelstück kostet 8,50 Euro. Im Abo wird das Magazin mit 84 Euro bezahlt und der Bezug endet automatisch im Dezember mit der Ausgabe 1.



Die Begleitschrift zu den letzten Tagen der Menschheit 2012 sieht so - Erstausgabe als PDF - aus.



