int // Siebzig Prozent jener Agentur-CEO´s die an der "Worldwide Partners Inc. Agency CEO Survey" teilnahmen, erklärten, dass ihre Kunden 2009 die globalen Werbebudgets kürzen werden. 83 Prozent davon bezifferten die zu erwartenden Reduktionen mit mindestens 15 Prozent. 48 Prozent der für die Studie Befragten rechnen damit, dass es mindestens 18 Monate dauern wird, bis sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Märkten verbessern werden. Der Optimismus der Kunden, so die Agenturbosse, ist gedämpft. Einziger Lichtblick in der Analyse ist Digital Media. Die Hälfte der befragten CEO´s rechnet mit einem weiteren Wachstum der Mediagattung.