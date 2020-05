Mindererlöser und Overperformer

at // Mit "moderaten Mindererlösern" und ausgewählten "Overperformern" ist die verlagsgruppe news zumindest in der Diktion ihres Chefs Oliver Voigt Musterschüler und "heute ein signifikanter Ergebnisbringer in der Gruner-Welt". Deshalb wird es, wie er dem Standard bereitwillig erklärt, "keine Massenentlassungen" geben wiewohl er für 2009 mit einem "leicht zweistelligen Minus" rechnet. Eine Expansion nach Deutschland fällt unter das Motto: "Wir wildern nicht." Voigt erklärt wie diese geordnete Expansion aussieht: "Wir haben eine digitale TV-Seite für `tv-media´ entwickelt. Wenn der `stern´ möchte, machten wir das in Deutschland mit ihm. Wenn nicht, gehen wir damit unter einer eigenen .de-Marke nach Deutschland." Soviel zum Wildern.