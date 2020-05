Millward Browns Glühwürmchen

Brand für qualitative Marktforschung

Firefly mag einigen bekannt vorkommen. Millward Brown nutzt den Begriff in Markenumfeldern bereits seit 2002. Nun kommt es jedoch zu einer Harmonisierung und Institutionalisierung der Marke. Millward Brown Qualitative Germany, Greenfield Consulting Group, Sadek Wynberg Millward Brown und MFR treten ab sofort unter Firefly auf. Firefly Millward Brown führt 40 Büros weltweit und beschäftigt 300 qualitative Marktforscher. In Deutschlang operiert das Unternehmen von Hamburg und Frankfurt aus am deutschsprachigen Markt.



