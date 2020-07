Millward Brown engagiert Simulin

Simulin wird, wie dessen neuer Arbeitgeber mitteilt, "eng mit den europäischen Teams zusammenarbeiten", um dessen Kunden dabei zu unterstützen, "ihre Geschäftsentwicklung durch eine starke Markenpositionierung in der digitalen Welt neu auszubauen". Er übt seine neue Tätigkeit von Paris aus, aus.



Simulin war in die vorhergehenden Berufsjahren unter anderem Senior Vice President Europe von Affinova, Mitbegründer von Consumerato, Advisory Board Member von B.L.O. The Below The Line Observatory oder auch Partner von Brain Value. In Summe verfügt er über 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Strategieberatung, Marktforschung und Vertrieb in den Branchen Markenartikel, Konsumgüter und Life Sciences.