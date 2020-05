Millionen-Transfer

Spielmacher

So will der ORF für die Live-Übertragung der Sonntagspiele sieben Millionen in die Hand nehmen. Servus TV bietet, laut Kurier, für das gesamte Rechtepaket 15 Millionen Euro pro Jahr und das Sonntagspiel dem ORF lassen. Sky blieb bei dem bereits Dezember gemachten Angebot und ist bestrebt mehr Live-TV-Spiele im Free-TV zu verhindern.



