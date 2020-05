Milka geht wieder auf die Piste

Sie repräsentieren auch die Märkte Österreich, Deutschland, Slowenien, Italien, Frankreich und Tschechien. In der vergangenen Rennsaison fuhren diese Athletinnen 4.814 Weltcup-Punkte ein.



Das Sponsoring dieser Rennläuferinnen steht abgesehen von deren Medien- und Bildschirm-Präsenz international und in deren jeweiligen Heimatmärkten auch unter dem Aspekt des Milka-Marken-Claims Trau dich zart zu sein. Spitzensportlerinnen verkörpern die Dualität von hart und zart, wie sich Milka das vorstellt.



Die Marke ist mittlerweile die 18. Saison im Wintersport- und Rennsponsoring aktiv. Nun erweitert Mondelez International das Engagement "zart" in die Nachwuchsförderung hinein. Milka wandelt jeden Weltcup-Punkt der sechs Rennläuferinnen in einen Euro um und spendet die zu Saisonende erreichte Summe an die Österreichische Sporthilfe.



Eine andere Wertung hat wiederum Tina Maze für sich entschieden. Sie ist von den sechs Damen aus dem Milka-Ski-Star-Team die Social Media-Siegerin. Ihr Facebook-Profil wurde 206.801mal geliked. Höfl-Riesch ist mit 66.681 Likes Zweite und Kirchgasser mit 40.472 Likes Dritte.