Milestones in Communication erneuert Corporate Identity

Die Agentur verfügt nun über ein nächstes Corporate Design. Und dieses manifestiert sich wiederum in Minc.at, der Informations- und Präsentationsplattform der Kommunikationsagentur. Minc.at wurde in Responsive Design eingebettet, um uneingeschränkte mobile Zugriffsmöglichkeiten darauf zu ermöglichen.



Die optische Arbeit und die Gestaltung des Designs kommt von theGreatWhite. Das Unternehmen wird Milestones in Communication künftig in Aufgaben und Projekten, die sich um Kommunikationsdesign, Branding und Web-Entwicklung drehen, mittels vereinbarter Partnerschaft begleiten.