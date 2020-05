Milborn wird Pro-und-Contra-Gastgeberin

Milborn wird in ihrer ersten Sendung am 1. Oktober mit dem Autor und Globalisierungsgegner Jean Ziegler diskutieren.



Quasi als Prolog hinterfragte sie am 24. September 2012 die politischen Ambitionen des Parteigründers und künftigen Wahlkämpfers Frank Stronach gemeinsam mit dem Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse Rainer Nowak.



atmedia.at