at // Das ist der Titel des Medienhandbuches zum kargen, österreichischen Medienangebot von, für und über Migranten. Das Handbuch wird von M-Media herausgegeben und morgen in Wien präsentiert. Es liefert Fakten und Daten zu ethnischen Gruppen, zu deren Mediennutzung und zu Werbe- und PR-Kampagnen in Österreich. Die Vorstellung ist in die zweitägige Messe "Medien.Messe.Migration" eingebettet.