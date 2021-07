at // In den arrivierten österreichischen Medien werden Migration und Migranten aus einem problemorientierten Blickwinkel dargestellt. Dagegen schreiben und funken die verfügbaren Migranten-Medien an. Sie präsentieren sich im Rahmen der morgen beginnenden, zweitägigen Veranstaltung "Medien.Messe.Migration". Dort kann deren Vielfalt, deren inhaltliche Spektren sowie dessen identitätsstiftende Notwendigkeit für nicht-deutschsprachige Mitbürger in Österreich erlebt werden.