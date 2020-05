Microsoft teilt Media-Etat

Starcom MediaVest ist für das globale Media-Management, sowohl strategisch als auch planend, verantwortlich und für das Media-Buying in Nordamerika. Universal McCann kauft für Microsoft in den weiteren 35 Märkten ein.



Universal McCann war der bisherige Etathalter. Die vorliegende Entscheidung fiel in einem mehrmonatigen Wettbewerbsprozess. Microsoft investiert 60 Prozent seines Media-Budgets in den nordamerikanischen und 40 Prozent in den globalen Markt.