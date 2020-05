Microsoft Advertising vermarktet Skype

Die Vermarktung ist derzeit in zehn europäischen Märkten - Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien - angelaufen und möglich.



Die Werbemittel auf Skype.com werden parallel zum Öffnen des Telefon-Dienstes durch die Nutzer ausgeliefert, angezeigt und bleiben während der Skype-Sessions sichtbar.



Microsoft kaufte Skype im Mai 2011 um 8,5 Milliarden US-Dollar. Der Konzern plant Skype in alle seine Anwendungen und Produkte, wie Windows, Windows Phone, Xbox, etc. zu integrieren und damit die Reichweite und die Zielgruppen-Basis des Services maximal auszuweiten.



In diesem Zusammenhang darf auch die Minimal-Beteiligung von Microsoft an Facebook nicht vergessen werden, die zur strategischen Skype-Expansion, zur Reichweiten-Maximierung und zur Kaufpreis-Refinanzierung beiträgt.