Microsites intensivieren Markenerleben

Microsite-Charakteristik

So sind die Effekte auf die Markenwahrnehmung mehr als doppelt so hoch wie im Falle von Banner- und Videowerbung. Das zeigten 182 SiteImpact-Studien von Dynamic Logic. So weisen Microsites-Besucher bereits eine eine höhere Wahrnehmungsbereitschaft für die darin beworbene Marke auf als Zielgruppen, die auf konventionelle Online-Werbeformen reagieren sollen. Microsites entfalten ihre Wirkung unter bestimmten Voraussetzungen. Sie müssen aus einer Kombination von einfacher Handhabung und nützlicher Information bestehen. Mit dieser Charakteristik lässt sich die Kernbotschaft einer Marke oder Kampagne verankern. Daraus lässt sich ableiten, dass dieses Werbemittel informativ und unterhaltsam zu sein haben, um die Kaufabsicht für die darin beworbenen Produkte deutlich zu steigern.

Kontaktqualität versus Kontaktquantität

" Microsites eigenen sich zur Unterstützung von Kampagnen und schaffen eine Plattform auf der User sich durch Videos, Spiele und andere Inhalte mit der Marke befassen können. Damit stärken sie letztlich die Wahrnehmung von Marken", kommentiert Bernd Büchner, Geschäftsführer von Millward Brown Deutschland, die Dynamic Logic-Ergebnisse. Diese sind für ihn ein Indikator, dass sich mit Microsites Markenwahrnehmung zielgerichteter steigern lässt als mit Banner- und Videowerbung. Die einzige Schwäche, so Büchner, sind ihre Reichweiten. Diese relativiert sich wiederum am Kampagnenziel. Büchner: "Sieht die Strategie einer Marke jedoch vor, bestehende Kunden zu binden, so ist die Qualität der Markenwahrnehmung wichtiger als die bloße Anzahl von Kontakten."



atmedia.at