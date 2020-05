Mickey Mouse mit roten Ohren

usa // Die Walt Disney Company verbucht im ersten Quartal des Wirtschaftsjahres 2008/09 einen empfindlichen Umsatz- und Gewinn-Rückgang. Der Umsatz ging im Quartalsvergleich um 8 Prozent von 10,452 auf 9,599 Milliarden US-Dollar zurück. Der Nettogewinn brach um 32 Prozent von 1,250 Milliarden auf 845 Millionen US-Dollar an. Der Gewinn pro Aktie fiel von 0,63 auf 0,45 US-Dollar. "We faced a challenging first quarter with many of our businesses impacted to various degrees bei the economic downturn", kommentierte Disney-Präsident und -CEO Robert Iger die unerfreuliche Entwicklung. Die Analysten zeigten sich angesichts des Ergebnisses enttäuscht. Der Disney-Geschäftsbereich in dem das TV-Geschäft gebündelt ist und mit dem 40 Prozent der Gesamterlöse erwirtschaftet werden, verzeichnet einen Umsatzrückgang von 5 und einen Gewinneinbruch von 29 Prozent.