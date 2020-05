Michael Piber, der Dritte

atRainer Reichl kann seine Agentur nicht mehr länger alleine führen. Nachdem er zu Jahresbeginn Helmut Raml in die Leitung von Reichl und Partner einbezog und eine erste Verbreiterung der Führung des Unternehmens vornahm, setzt Reichl nun einen weiteren Schritt. Michael Piber avanciert aus der Kundenberatung als dritter Geschäftsführer an die Agentur-Spitze an die Seite des Eigentümers Reichl.