Metro verhandelt Ausstieg

int // Die Gratiszeitungsgruppe Metro steht derzeit in "fortgeschrittenen Verhandlungen mit potenziellen Partnern". Metro könnte ihre Töchter in Italien und Portugal teilweise oder zur Gänze abgeben. Der Rückzug aus den beiden Märkten ist die Folge einer Strategieänderung von Metro International. Das Unternehmen unternimmt derzeit alle Schritte um eine Konsolidierung am europäischen Markt zu erreichen. Metro erwirtschaftete in Italien und Portugal 2008 einen Gesamtverlust in Höhe von 2,5 Millionen Euro.