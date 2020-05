Metro gibt Spanien auf

eu // Metro International beendet die Mediengeschäfte in Spanien. Metro News S. L. hat die in sieben spanischen Städten erscheinenden Gratiszeitungen gestern eingestellt. Metro erreichte zuletzt 1,8 Millionen Leser des Marktes. 2001 startete der Medienkonzern in Spanien. Im Jahr 2004 wurde die Gewinnzone erreicht. Die sich zusehends verschärfende Wettbewerbssituation und die größere werdenden Verluste am Werbemarkt - Spanien hatte 2008 europaweit den größten Einbruch der Werbererlöse erlitten - und mehrfach gescheiterte Fusionsversuche führten zur jetzigen Einstellung. Metro International investierte 25,5 Millionen Euro in Metro Spanien.