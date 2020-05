usa // Metro International hat mit 1. Juni die Verhandlungen über den Verkauf seiner US-Ausgaben an Seabay Media abgeschlossen. Die in New York, Philadelphia und Boston erscheinenden Ausgaben kauft der frühere Metro-CEO Pelle Törnberg. Die Metro-US-Ausgaben haben eine tägliche Auflage von 590.000 Stück und erreichen rund 1,2 Millionen Leser in den genannten Städten.