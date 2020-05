Messner wechselt in die ÖAMTC-Kommunikation

Messner wird ein Team von zehn Mitarbeitern führen und berichtet an Bernhard Wiesinger, in dessen Verantwortungsbereich auch die Kommunikation der Organisation fällt.



Sie kommt von mmc und für diese Agentur wie auch für alphaaffairs seit 2011 als Senior Consultant tätig. Davor war sie seit 2002 Marketing- und Kommunikationsmanagerin des Kuratorium für Verkehrssicherheit und der Non-Profit-Organisation Care.



Sie begann ihre Kommunikationslaufbahn im Marketing der, in der Bank Austria aufgegangenen Creditanstalt.