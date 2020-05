Messi schlüpft ins Sky-Trikot

Messi stimmt im TV-Spot Bundesliga-Fans auf die Fortsetzung der Spielsaison 2011/12 ein. Er motiviert zum Dabeisein: "Stellt euch vor, eure Mannschaft wird tatsächlich Meister. Stellt euch vor. euer Verein hält die Klasse in letzter Sekunden. Stellt euch vor, euer Team trifft im Finale auf mich. Stellt auch vor, ihr könnt das alles live sehen ...!" Leo stellt dann klar: "Sky ist Fussball."



Die Kampagne mit Messi läuft von 13. Jänner bis Mitte Februar in Deutschland. Der angesprochene 30-Sekunden-Spot steht im Zentrum der Kampagne. Seine Airings finden in Privat-TV-Sendern statt. Flankiert wird dieser TV- von einem Print-Flight in Tages- und Wochenzeitungen, einer Direct Response TV-Spot-Variante, einem Hörfunkspot sowie Online- und Point-of-Sale-Maßnahmen.



Der Werbefilm wurde in Barcelona von der sendereigenen Unit Sky Creative Services gedreht. Der Media-Einsatz wurde von Mindshare Frankfurt konzipiert und umgesetzt.

atmedia.at