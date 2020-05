Messi, Drogba, Agüero, Torres surfen für Pepsi

intPepsi rollt die Mitte Februar vorgestellte Werbekampagne Kick In The Mix, in der Fussball, Musik und Starkult die Atmosphäre für die Bewerbung von Pepsi und Pepsi Max sind. Im Spot treten die Herren Lionel Messi, Sergio Agüero, Frank Lampard, Fernando Torres und Didier Drogba und der DJ Calvin Harris auf. Er bespielt die Menschen mit dem Kampagnen-Soundtrack zu dem die Fussballer auf der Menge "surfen". Und wer macht sich nach dem "Crowd-Game" mit dem Pepsi-Automaten davon? ...