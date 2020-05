Mertel realisiert Superbrands-Event

atMertel übernimmt die Gestaltung und Umsetzung einer Preisverleihung durch die Markenbewertungsorganisation Superbrands. Das Event ist für Mitte September in Wien angesetzt. Superbrands wird mit dem Award Marken auszeichnen und exportiert diese Kür auch in die Märkte Tschechien und Slowakei, da auch in den Städten Prag und Bratislava vergleichbare Events stattfinden werden.