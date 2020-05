Merkur lanciert Touristik-Marke

at // Damit die Kunden frisch bleiben, motiviert einkaufen und eine gesunde Bindung erhalten bleibt, bietet die Lebensmitteleinzelhandelskette Merkur nun die touristische Produktpalette und Marke Merkur Ihr Urlaub an. Unter dem Label werden monatlich neue Reise-Angebote offeriert, die bis drei Wochen vor Urlaubsantritt kostenfrei storniert werden können. Als besonderen Anreiz gibt es zu jeder Buchung Merkur-Gutscheine. Mitglieder des Kunden-Clubs "Friends of Merkur" können aus speziellen Angeboten wählen.