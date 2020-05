Mercedes-Benz.com wird Premium-Magazin

Mercedes-Benz.com wird damit als dritte strategische Plattform der Automarke etabliert. Der Konzern betreibt seit 2011 die beiden Online-Magazine mb! by Mercedes-Benz und The Avant/Garde Diaries. Sie werden eingesetzt um neue und jüngere Zielgruppen an die Marke heranzuführen. Deren Inhalte erscheinen auszugsweise auch auf Mercedes-Benz.com.



In mb! by Mercedes Benz integriert wurde die Musik-Download-Plattform Mercedes Benz mixed Tape.



Nach Relaunch von Mercedes-Benz.com werden sukzessive die Online-Auftritte der 97 Märkte der Marke weltweit auf das weiterentwickelte neue Design umgestellt. Im Zuge dieses Rebrushs wurde die User-Führung optimiert, Content- und Interaktionselemente neu angeordnet und hervorgehoben sowie die Navigation vereinfacht.



