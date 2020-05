Melodie TV entwickelt Heimat-Reichweite

atMelodie TV, ein Unternehmen von im Tiroler Ötztal ansässigen Melodie Express, arbeitet am Reichweiten-Ausbau in Österreich. Das Volksmusik- und Schlager-Programm ist ab 2. Dezember 2013 im UPC-Kabelnetz eingespeist. Damit erhöht sich die technische Reichweite von Melodie TV in Österreich um rund 330.000 Haushalte.