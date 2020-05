Melodie TV baut Öster-Reichweite aus

Melodie TV ist bei kabelplus seit 21. Jänner 2014 zu sehen und wird auf einem digitalen Sonderkanal ausgestrahlt. Seit Anfang Dezember 2013 ist das Zielgruppen-Programm im Kabel-Netz von UPC Austria eingespeist. Melodie TV wird auch über Satellit und mit einer technischen Reichweite von 1,8 Millionen Haushalte über Österreich verbreitet. Außerdem wird das Programm auf Melodie.tv gestreamt.



Zielgruppe des Programms ist die als Best Ager titulierte Altersgruppe, die aufgrund der soziodemografischen Entwicklung im größer aber aufgrund der Gesundheitsversorgung auch agiler als Vorgänger-Generationen ist sowie als wohlhabend und vermögend zu kennzeichnen ist. Und die Best Ager zeichnen sich durch ihre hohe TV-Affinität und -Treue aus.



In dieser Zielgruppe will Melodie TV, wie ein strategisches Ziel des Senderausbaus lautet, rasch wachsen, um in der "relevanten Zielgruppe eine dominante Stellung einzunehmen" und um "fester Bestand der deutschsprachigen Fernsehlandschaft zu werden".



In der Vermarktung ködert Melodie TV mit einem durchschnittlichen Sekundenpreis von 1,80 Euro.