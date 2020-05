at // Mit grossen Sorgen wurde das Verschwinden der Hans Dichand-Kolumne "Auf eine Melange" in der "Kronen Zeitung"-Beilage "LiVE" in den letzten Wochen bedacht. Ein Kur-bedingtes Botschaften-Vakuum sei Ursache für die Pause, heißt es. Und am 9. Oktober wird das als Referenz an Helmut Schmidt´s frühere Zigaretten-Pausen im Zeit Magazin angelehnte epigonale, einseitige Säulchen wieder erscheinen. Die Presse, 26. September, Seite 27