Meintier, Petbook für vierbeinige Familien-Mitglieder

Die Profile werden nach dem Prinzip "Herrchen und Hund" und sind natürlich nicht auf Hunde und Katzen beschränkt. In Österreichs Haushalten leben ja auch Wellensittiche, Hamster, Meerschweine, Schlangen, Geckos, Mäuse, Ratten, Reptilien, etc. die durchaus fotogen sind.



Neben bekannten und vertrauten Netzwerk-Funktionalitäten integrierte m1t auch Paid Services. Gegen "minimale Kosten" im Eurocent-Bereich lassen sich die individuellen Profile verbessern oder digitale Geschenke für Netzwerk-Freunde erwerben.



Das von Yasmin Kavossi, der Geschäftsführerin von m1t, betriebene Netzwerk steht derzeit in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung, woraus sich sowohl die Kerngebiets-Verbreitung als auch der Expansionsraum interpretieren lassen.