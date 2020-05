Meinl am Graben veröffentlicht Magazin MaG

atDie Menschen hinter jenen Produkten, die Meinl am Graben anbietet und verkauft, stehen im Mittelpunkt der Berichterstattung und Darstellung des Kundenmagazins MaG. Die erste, 84-seitige Ausgabe der Zeitschrift, die künftig viermal pro Jahr und je Ausgabe in einer Auflage in Höhe von 40.000 Stück erscheinen wird, ist auf dem Weg zu den Lesern. Die Gesamtrealisierung liegt in den Händen des Corporate Publishing-Bereichs des echo Medienhauses.