Meine Stadt, mein Bezirk

"Mein Mariahilf", Mariahilf liegt zwischen der Mariahilferstraße und dem Naschmarkt und wirkt durch seine steilen Abhänge, mit seinen Durchgängen und Stiegen wie ein überdimensioniertes bewohnbares Treppenhaus. Musik und Schauspiel haben in diesem Bezirk immer eine große Rolle gespielt. Von hier stammen berühmte Künstler wie Oskar Werner, Ferdinand Raimund, Franz Lehar, Emanuel Schikaneder. Noch heute wird sowohl im Theater an der Wien als auch im Raimund Theater und nicht zu vergessen an einigen Kleinkunstbühnen eine große Vielfalt geboten. Durch "ihren" Bezirk führen diesmal Hans Krankl, Harry Stojka, Angelica Schütz, Michael Schrenk, Helmut Brandstätter und Pino Barberi.Im Bild: Michael Schrenk, Hans Krankl, Regisseur Chico Klein, Harry Stojka, Angelica Schütz, Helmut Brandstätter. SENDUNG: ORF2 - SO - 20.10.2013 - 23:05 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Breisach Medienwerkstatt. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606

© Bild: ORF BREISACH MEDIENWERKSTATT/ORF