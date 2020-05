Mei Society, Online-Magazin für das Beste im B-Promi

at, deDie Zeit ist richtig reif für ein B-Promi-Magazin. Auf den Entschluß folgte eine Idee und die Umsetzung. Mei Society, das VIBP - Very Important B-Promi-Magazin, ist eine Realisierung der Schauspieler Tanja Mairhofer und Peter Praschinger sowie des Kronehit-Moderators Alex Stranig. Ihr Gesellschafts- und Klatschspalten-Lieblinge treten in Mei Society nicht selbst auf sondern werden vertreten und deren, vor laufenden Kameras ausgelebte Attitüden und Allüren, pointiert, karikiert, jedenfalls inszeniert.