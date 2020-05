Mehr Zeit für Cannes

int // Der Weg an die Croisette ist zäh und dürfte eher zu Fuß als im Porsche oder Jet bewältigt werden. Die Einreichfrist zum diesjährigen Cannes Festival wurde zum zweiten Mal verlängert. Mit der ersten Verlängerung wäre die Einreichfrist heute ausgelaufen. Nun sind alle elf Kategorie-Fristen bis 9. April aufgeschoben. Auch die Einreichfreude österreichischer Agenturen scheint nicht übertrieben groß zu sein. Zumindest in der ORF Enterprise ist man über jeden zusätzlichen Einreichtag froh. Darüber hinaus wurde Microsoft-CEO Steve Ballmer zur "Media Person Of The Year" ernannt. atmedia.at